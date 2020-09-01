Ефремов вспомнил, какая погода была в день смертельного ДТП

Москва, 1 сентября. Актер Михаил Ефремов вспомнил, какая погода была в Москве в день смертельного ДТП с его участием. Ранее в суде артист заявлял, что ничего не помнит о происшествии.

На очередном слушании по делу Ефремова выступила свидетельница ДТП. Женщина опознала себя на видео с места происшествия, отметив, что в тот вечер была в кардигане. Эти слова смутили актера, который тут же выкрикнул, что 8 июня в Москве стояла жара в +28 градусов.

«Михаил Олегович, вы же ничего не помните», — подчеркнули со стороны обвинения.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee, принадлежащий Ефремову, выехал на встречную полосу возле здания МИД в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля после аварии скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

В суде артист ранее утверждал, что за рулем внедорожника в момент аварии находился не он. По словам актера, сразу после ДТП он признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. Ефремов рассказал, что в день трагедии он выпил бутылку водки и «ездил искал пиво». Актер утверждал, что ничего не помнит о смертельной аварии, а все его воспоминания о том вечере начинаются с беседы со следователем. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил отправить актера на лечение для восстановления памяти.