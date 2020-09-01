Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с системой образования после пандемии коронавирусной инфекции. Лидер страны указал, что она возвращается к привычной работе.

«Сейчас школа, вся система образования возвращается к привычной работе, к звонкам и переменам, к живому непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями», — подчеркнул российский президент на всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин назвал возвращение системы образования к привычной работе важным событием и большой радостью.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Власти стран, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, ввели ряд ограничений. Сейчас они постепенно снимаются.