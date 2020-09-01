Анну Семенович раскритиковали за образ «Мальвины»

Москва, 1 сентября. Фанаты раскритиковали российскую певицу Анну Семенович за кардинальную смену имиджа.

Певица опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с коротким каре и челкой розово-сиреневого цвета. При этом Анна позирует в ярко-сиреневом шелковом халатике.

«Как вам такой образ? Розовые волосы — моя мечта с детства», — подписала снимок артистка.

Подписчики негативно восприняли смену имиджа, назвав его дешевым и крайне вульгарным.

«Мальвина отдыхает», — пишет skrivobokov.

«Сразу на панель», — отмечает laringosha2011.

«Дешево и жутковато», — пишет maris120108.

«Мальвина, где твой Артемон?» — отмечает svetlanalazareva62.

Ранее Анна Семенович поделилась с поклонниками секретом избавления от жировых отложений в области живота. Певица показала фанатам, как можно делать массаж внутренних органов. По словам артистки, продемонстрированное ею упражнение помогает приобрести плоский живот без изнурительных диет и чрезмерных физических нагрузок. Кроме того, недавно артистка сделала операцию по уменьшению груди, так как ей поставили диагноз «гигантомастия». Семенович посоветовала женщинам не бояться операции по уменьшению груди.