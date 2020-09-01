Сердюков объяснил долги ОАК в 530 млрд рублей

Москва, 1 сентября. Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют 530 млрд рублей, сообщил индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

Сердюков объяснил, что это «старые долги», которые накопились в результате выполнения государственных задач. По его словам, ОАК кредитовалась на «очень невыгодных условиях».

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время», — отметил Сердюков.

Государство может компенсировать лишь часть долга, докапитализация компании из бюджета составит 250 млрд рублей, еще 150 млрд рублей реструктурируют.

Глава Ростеха Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов прежде сообщали, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 млрд рублей, пишет RT.

Кроме того, ранее Чемезов рассказал, что составляет большую часть экспорта вооружения Ростеха. По его словам, больше всего корпорация экспортирует авиационную технику, а также российские системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПФО и ПРО).