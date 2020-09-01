Онищенко объяснил причины резкого сокращения населения России в 2020 году

Сокращение населения России в 2020 году может достигнуть 158 тысяч человек, это максимум за последние 14 лет, говорится в документе, разрабатываемом в правительстве РФ. Такой прогноз не кажется слишком завышенным депутату Госдумы Геннадию Онищенко, но причины сокращения населения он видит далеко не только в последствиях пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Почему россиян становится меньше

Данные, что численность населения России в 2020 году сократится в пять раз значительнее, чем в предыдущем году, а под категорию бедных попадет до 13,3% населения, следуют из проекта плана правительства РФ по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Содержание проекта документа, который еще подлежит доработке, приводит РБК. Согласно документу, прирост населения России возможен не раньше 2022 года. Более масштабное, чем в 2020 году, сокращение населения фиксировалось в нашей стране по итогам 2006 года (убыль на 373,9 тыс. человек).

Комментируя эти данные, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что, даже если документ подлинный, он еще подлежит доработке. Тем не менее парламентарий согласился с общими выводами об уменьшении количества населения России, но связал это явление не только и не столько с пандемией COVID-19.

«Вероятно, в данном случае речь идет о пояснительной записке к документу, на основании которой можно будет проводить корректировку планов правительства, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Действительно, снижение количества населения России ожидается. Главная причина этого следующая: в репродуктивный возраст вступает поколение, родившееся в период, когда у нас отмечался значительный спад рождаемости. Это конец 1990-х, кризисный период, когда рождаемость резко упала. Поэтому сегодня у нас количество женщин, которые вступили в фертильный (детородный) возраст, резко сократилось».

Онищенко отметил, что в предыдущие десятилетия естественный прирост населения осуществлялся не только за счет рождаемости, но и за счет миграции в Россию больших групп населения из других стран постсоветского пространства.

«Были целые программы по возвращению соотечественников. Но количество людей, которые могли переселиться в Россию, уже почти исчерпано, — говорит он. — Резерв тех, кто имеет возможность вернуться в Россию, постепенно уменьшается, отсюда неизбежная естественная убыль населения».

Коронавирус и смертность

Однако фактор пандемии COVID-19 в качестве одной из причин убыли населения и роста бедности тоже нельзя сбрасывать со счетов, говорит Геннадий Онищенко.

«Что касается так называемой пандемии, то у нас еще нет данных за август, но за июль количество смертей действительно возросло [по сравнению с предыдущими годами], и косвенную роль в этом, особенно в крупных городах, сыграла коронавирусная инфекция», — отмечает собеседник ФАН.

Онищенко подчеркивает, что смертность, скорее, увеличилась не столько от самой коронавирусной инфекции, сколько от связанных с ней причин: из-за ограничительных мер отменялись плановые операции, откладывалось лечение, в том числе онкологических больных и так далее.

«Так что коронавирус тут повлиял в значительной степени косвенно, опосредовано», — отмечает парламентарий.

В то же время Онищенко отметил, что смертность из-за COVID-19 действительно возросла, преимущественно в старшей возрастной группе.

«Что касается прогнозируемого роста бедности примерно на один процент, то причина этого — конечно, экономический спад, хотя [экс-министр экономического развития, помощник президента Максим] Орешкин нам говорит, что мы уже вот-вот попадем в первую пятерку мировых экономик, — подчеркивает Геннадий Онищенко. — На мой взгляд, очевидно, что ограничительные меры [принятые в России и в мире из-за коронавируса] были избыточны. Иногда создавалось впечатление, что у нас кое-кто напрочь забыл законы эпидемиологии, вместо этого просто взяли и вообще все остановили. Считаю, что инициатором всех этих модных экспериментов с экономиками развитых стран была Всемирная организация здравоохранения. На мой взгляд, ВОЗ заняла в этом вопросе непрофессиональную позицию, возможно, пойдя на поводу у не слишком квалифицированных экспертов».

Это все еще подлежит изучению, отмечает Онищенко. Но необходимо признать, что карантинные меры, которые привели к спаду российской мировой экономики, безусловно, оказали влияние на благосостояние население: снизились доходы, а значит, и уровень жизни, увеличилось количество бедных и так далее, говорит он.

«Да, такое снижение в России есть, но назвать его катастрофичным я не могу», — подчеркивает Онищенко.

Задачи

Геннадий Онищенко напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с июльскими указами, скорректировав единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. В связи с этим парламентарий сформулировал задачи на предстоящий период, стоящие перед законодателями, правительством и обществом.

«Наша сегодняшняя задача в соответствии с поставленными президентом целями — сделать все для восстановления экономики и при этом поддержать наших граждан. Думаю, начинающаяся сессия Госдумы должна повлиять на ситуацию на законодательном уровне. Среди законов, которые, на мой взгляд, необходимо принять, — субсидирование семей с низкими доходами, продолжение помощи семьям с детьми, в том числе многодетным. Создание на законодательном уровне инструментов для восстановления малого и среднего бизнеса, а также, безусловно, более разумная политика в отношении различных ограничений. В будущем нам нужно избегать избыточности в принимаемых мерах и более критично подходить к рекомендациям такой ангажированной организации, как ВОЗ», — резюмировал Геннадий Онищенко.

На 1 сентября количество выявленных случаев COVID-19 в России превысило миллион человек. Всего в мире коронавирусная инфекция зафиксирована у 25,3 миллиона человек. Общее количество смертельных случаев во всех странах превысило 848 тысяч.