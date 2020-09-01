Сатановский предупредил о риске обмена ядерными ударами между РФ и США

Москва, 1 сентября. Между Россией и США накопились многолетние противоречия, и это может привести к тому, что страны применят друг против друга ядерное оружие. Таким прогнозом поделился политолог Евгений Сатановский в эфире «Вести ФМ».

По мнению эксперта, за последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном осложнились настолько, что вразумить США и их сателлитов можно только ядерным оружием. Ситуацию в Белоруссии Сатановский считает неудачной попыткой «абордажа» западными «пиратами», которые уже провернули подобное с Украиной.

«И только Крым, как шлюпка, успел отвалить и к российскому борту пристать», — отметил политолог.

Напомнил Сатановский и о гражданской войне на Украине. Эксперт считает, что в скором времени из-за смены лидеров невозможно будет кого-либо призвать к ответственности за ситуацию в Донбассе. Так, французского лидера Франсуа Олланда, который подписывал Минские соглашения, уже сменил Эммануэль Макрон, на Украине вместо Петра Порошенко к власти пришел Владимир Зеленский, а Ангела Меркель в скором времени может оставить пост канцлера ФРГ.

«И с кого мы спрашивать будем? И можем ли? С Байдена? С Трампа? Если мы еще на новую мировую войну не выйдем с легким обменом не сильно раздражающими ядерными ударами, это прямо удивительно будет», — констатировал Сатановский.

Ранее Евгений Сатановский назвал новую цель Запада после «удара» по Белоруссии. По мнению политолога, попытки дестабилизации будут предприниматься в другой стране, являющейся союзником России.