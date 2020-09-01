Муцениеце рассказала поклонникам о необычном лете

Москва, 1 сентября. Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Instagram своим мнением о прошедшем лете. По ее мнению, теплое время года выдалось для нее необычным, но пришлось пройти через ряд ошибок. Девушка призвала окружающих не бояться совершать ошибки.

«Лето, ты было необычным! Но путь к успеху — это путь от ошибки к ошибке. Главное — уметь их признавать, выносить свои уроки, исправлять себя. И самое главное — не врать и не быть малодушным! Тогда точно все получится! Не бойтесь показаться не такими, не бойтесь ошибаться — это жизнь!» — дала советы актриса.

Отметим, что фолловеры знаменитости оценили не только ее внешний вид на фото, но и согласились с мудростью сказанного.

«Жизненно, Агата», — выразила мнение поклонница.

«Какие же мудрые слова. Красотка», — поддержала другая.

«Агата, какие верные слова. Многие живут с оглядкой, а что про меня скажут или подумают», — согласилась пользовательница.

Напомним, что нынешний год стал сложным для Муцениеце. У нее был болезненный развод с актером Павлом Прилучным. В августе она пожаловалась, что ей не хватает секса.