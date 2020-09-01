Сергей Лукьяненко: Я учился на книгах Крапивина и подражал ему

1 сентября из жизни ушел писатель Владислав Крапивин. Его смерть, предположительно, стала последствием перенесенного летом коронавируса. 15 июля он оказался в больнице с подозрением на COVID-19, инсульт и инфаркт. Ни один предварительный диагноз не подтвердился, однако томография показала поражение пневмонией 25% легких.

По словам родственников, у Крапивина резко обострились все проблемы со здоровьем. Сегодня рано утром ему стало хуже, врачи перевели его в реанимацию, но не смогли спасти — не выдержало сердце.

Я, наверное, не настолько знаю Владислава Петровича, как человека. Мы, конечно, встречались, но все-таки не так часто, как могли бы. Он редко покидал Екатеринбург. Были встречи и в Москве, но достаточно редко.

В первую очередь он был для меня, конечно, писателем, чьи книги я читал с детства, на чьих книгах учился, кому в начале своего творчества подражал.

И мне, конечно, безумно жалко, потому что ушел писатель и педагог, человек действительно талантливый, очень сильный и всегда отстаивавший свою позицию, считавший своим долгом воспитывать людей. В том числе — детей, учить их правильным вещам. Что тут сказать, это очень грустно.

Можно повторять, что он — последний из великих советских писателей-фантастов, но он ведь был не только фантастом. Он был и детским писателем, и реалистом, и романтиком.

Мне сегодня непрерывно звонят... Могу сказать только одно: есть некий символизм в том, что Владислав Крапивин ушел в День знаний. Вся его жизнь была связана с детством.

Его уход, конечно, омрачил этот день. Он ушел вместе со своими героями куда-то туда, ушел дальше.

Пусть ему будет там хорошо.

Напомним, что Владислав Крапивин является автором книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и многих других. В 2014 году он был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.