Прибалтийские страны прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Таллин, 1 сентября. Прибалтийские страны приняли решение прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после того, как будет запущена АЭС в республике. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

Отмечается, что торговля продолжится на российско-латвийском направлении, но в сокращенном объеме. В сообщении пресс-службы говорится, что для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Министр экономики Таави Аас оценил последствия соглашения для Эстонии.

«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — заявил он.

Торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме между Литвой и Калининградом. Вильнюс, Таллин и Рига намерены ввести единый тариф за использование инфраструктуры. Это произойдет сразу после того, как в Латвии и Литве будут приняты все необходимые законы. Кроме того, эти страны пришли к договоренности снизить мощности при сделках с третьими государствами.

Напомним, первый энергоблок Белорусской АЭС у города Островец планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, а второй — через год.