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Швыткин заявил о готовности РФ защитить Белоруссию от агрессии НАТО

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Швыткин заявил о готовности РФ защитить Белоруссию от агрессии НАТО

Маневры, которые войска НАТО совершают под боком у России, являются своего рода «лакмусовой бумажкой», демонстрирующей истинное отношение Запада к нашей стране и ее союзникам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что посольство РФ в Вашингтоне выразило протест относительно военных учений, которые Пентагон проводит в Эстонии в непосредственной близости от российских границ. В своем заявлении дипломаты обвинили власти Соединенных Штатов в «нагнетании напряжения» в Европе и демонстративном «бряцанье оружием», напомнив также, что Российская Федерация уже неоднократно предлагала США проводить свои милитаризированные маневры подальше от линии соприкосновения «Россия-НАТО».

«Это попытка создать видимость поддержки прибалтийских республик от некой мнимой агрессии со стороны нашей страны, — заявил Швыткин. — Ну и конечно же, это попытка спровоцировать российских пограничников на какие-то конфликтные ситуации с целью дестабилизации обстановки и поддержания очага напряженности вблизи наших границ».

По словам депутата, то самое «бряцанье оружием», о котором говорится в заявлении нашего посольства, является избыточным доказательством агрессивной политики Белого дома в отношении РФ. Что же касается эстонцев, на территории которых разъезжают американские танки, то они стали самыми настоящими заложниками экспансионистской политики Соединенных Штатов.

Швыткин заявил о готовности РФ защитить Белоруссию от агрессии НАТО

«Уверен, что именно наше министерство обороны стало инициатором высказанного по линии МИД возмущения, — сказал парламентарий. —  Должен также сказать, что у нас практически прекращен продуктивный диалог между НАТО и Россией — при этом инициатором этого разрыва стал именно Вашингтон».

Собеседник ФАН подчеркнул, что РФ вынуждена «зеркально отвечать» на провокации у своих границ. С этой целью она сосредоточила «достаточно сил и средств», чтобы «обуздать агрессора».

«Это становится крайне актуально в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии, где прозападные силы пытаются свергнуть законные власти в лице Александра Лукашенко, — добавил Швыткин. — Появление сил НАТО у границ этой страны является прямой попыткой давления на нашего союзника — и мы хотели бы предостеречь от этих необдуманных действий наших западных партнеров. Напомню, что Россия и Республика Беларусь являются членами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. ФАН), и, если это потребуется, Москва сумеет защитить Белоруссию от внешней агрессии».

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