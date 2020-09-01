Швыткин заявил о готовности РФ защитить Белоруссию от агрессии НАТО

Маневры, которые войска НАТО совершают под боком у России, являются своего рода «лакмусовой бумажкой», демонстрирующей истинное отношение Запада к нашей стране и ее союзникам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что посольство РФ в Вашингтоне выразило протест относительно военных учений, которые Пентагон проводит в Эстонии в непосредственной близости от российских границ. В своем заявлении дипломаты обвинили власти Соединенных Штатов в «нагнетании напряжения» в Европе и демонстративном «бряцанье оружием», напомнив также, что Российская Федерация уже неоднократно предлагала США проводить свои милитаризированные маневры подальше от линии соприкосновения «Россия-НАТО».

«Это попытка создать видимость поддержки прибалтийских республик от некой мнимой агрессии со стороны нашей страны, — заявил Швыткин. — Ну и конечно же, это попытка спровоцировать российских пограничников на какие-то конфликтные ситуации с целью дестабилизации обстановки и поддержания очага напряженности вблизи наших границ».

По словам депутата, то самое «бряцанье оружием», о котором говорится в заявлении нашего посольства, является избыточным доказательством агрессивной политики Белого дома в отношении РФ. Что же касается эстонцев, на территории которых разъезжают американские танки, то они стали самыми настоящими заложниками экспансионистской политики Соединенных Штатов.

«Уверен, что именно наше министерство обороны стало инициатором высказанного по линии МИД возмущения, — сказал парламентарий. — Должен также сказать, что у нас практически прекращен продуктивный диалог между НАТО и Россией — при этом инициатором этого разрыва стал именно Вашингтон».

Собеседник ФАН подчеркнул, что РФ вынуждена «зеркально отвечать» на провокации у своих границ. С этой целью она сосредоточила «достаточно сил и средств», чтобы «обуздать агрессора».