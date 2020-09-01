Пашаев и Добровинский устроили перепалку в суде

Москва, 1 сентября. Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский устроили перепалку на очередном слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Конфликт начался с заявления Пашаева, представляющего интересы Ефремова. По словам возмущенного защитника, Добровинский писал свидетельнице, что отвечать, а та просто зачитывала показания.

«Не ври!» — выкрикнул в ответ адвокат потерпевшей стороны.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого после аварии скончался в больнице.

Очевидцы утверждали, что Ефремов сам управлял своим автомобилем. Кроме того, выяснилось, что в момент ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В суде Ефремов заявил, что во время аварии он находился на пассажирском сиденье, а его машиной управлял кто-то другой. При этом актер признался, что действительно был пьян, поэтому не помнит подробностей произошедшего.

Примечательно, что ранее Ефремов отказался от услуг Пашаева, однако затем снова заключил соглашение со своим защитником. В комментарии телеканалу «360» Добровинский назвал эти манипуляции способом потянуть время.