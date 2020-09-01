Юлиан развеял слухи о конфликте Легкоступовой с Пугачевой

Москва, 1 сентября. Певец Юлиан развеял слухи о возможном конфликте Валентины Легкоступовой и Аллы Пугачевой. По словам артиста, Примадонна никогда не препятствовала карьере своей коллеги.

Юлиан ответил на слухи о том, что якобы Пугачева не давала Легкоступовой развиваться как сольной исполнительнице и не пускала ее на сцену. Певец считает, что в последнее время стало модно во всех смертных грехах винить Примадонну.

«Не думаю, что Пугачева что-то делала, чтобы «закрыть» Валю. Легкоступова мне, кстати, по этому поводу никогда ничего не говорила. Нормально жила, прекрасно выглядела, выступала…» — заявил певец в комментарии Teleprogramma.pro.

Кроме того, Юлиан подтвердил, что у Легкоступовой действительно были проблемы с алкоголем. Однако он был уверен, что все это осталось в прошлом. По мнению Юлиана, после свадьбы с Юрием Фирсовым певица «сорвалась».

Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Многие из окружения артистки считают, что в ее преждевременной смерти виновен супруг — яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она жила в последнее время. В частности, телеведущая Дана Борисова полагает, что именно из-за него Легкоступова пристрастилась к спиртному, так как прежде не имела проблем с алкоголем.