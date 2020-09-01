Клинцевич назвал преступлением обвинение СССР в начале Второй мировой войны

Сравнение Советского союза с нацисткой Германией — это преступление и безумие. На Западе занимаются переписыванием истории Второй мировой войны и пытаются сделать из России изгоя, как наследницы СССР. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал сенатор Франц Клинцевич.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и Советском Союзе. Свое мнение он озвучил в городе Велюнь на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.

«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», — сказал польский премьер.

Комментируя заявление Моравецкого, член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич подчеркнул, что так могли сказать «просто подонки». По его словам, если справедливо оценивать исторические события тех времен, то именно Польша «является основным провокатором начала Второй мировой войны». Собеседник ФАН уверен, что страна «попала под раздачу, заигрывая с тигром в клетке» в лице фашисткой Германии.

«Где была бы Польша, если бы не тоталитарный Советский Союз, который потерял более 600 тысяч своих солдат и офицеров во время ее освобождения. Хотелось бы услышать, сколько солдат и офицеров погибло в Польше, отстаивая свою независимость», — заявил Клинцевич.

Как заметил политик, Польша пытается «угодить хозяину» в лице США и формирует информационную повестку в условиях гибридной войны против России.

«Сначала был искусственно развален СССР, а потом приступили к тотальному разрушению всего постсоветского пространства. На Западе понимают, что все эти вещи можно разрушить только так: переписывание исторической правды, попытка сделать из нас изгоев с точки зрения исторических событий, навязать ложные ценности, а также под видом демократии посеять хаос», — сказал член Совфеда.

В то же время сенатор считает, что самая главная задача Запада по информационной изоляции России — «это удержание страны в негативной повестке».

«В день начала Второй мировой войны это (заявление польского премьера. — Прим. ФАН) выглядит как дискредитация России. Он сравнивает СССР и нацистскую Германию, зная, что мы потеряли в этой войне 27 миллионов человек. Более 337 городов было разрушено по всей стране, а также уничтожено 57 тысяч деревень. И они сегодня сравнивают Советский Союз с этим фашистским режимом. Это просто безумие и преступление! Учитывая то, что сказал премьер, теперь для российских политиков он должен быть не рукопожатным. Его нужно просто игнорировать», — резюмировал Клинцевич.

В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик полагает, что у нынешних польских право-националистических и клерикально-консервативных правителей Советский Союз виноват всегда и во всем.

«Однако стоит напомнить о том, что столь чтимый нынешним польским начальством Юзеф Пилсудский после фашистского переворота 1926 года открыл концлагеря для польских коммунистов и всех недовольных его политикой задолго до Гитлера. Кроме того, фашистский режим «пилсудчиков» ввел ограничительные «расовые» законы антисемитского толка еще в 1932 году», — отметил Соловейчик.

По словам эксперта, Польша при правлении Пилсудского и его наследников — «пилсудчиков» — стала как нацистская Германия, где появилась «тюрьма народов».

«В Польше права немцев и украинцев были существенно ограничены, а белорусов пан Пилсудский и вовсе не признавал отдельным народом. Он, оскорбляя их, говорил: «Нет никаких белорусов, есть насильственно обрусевшие поляки». Белорусский язык был в буржуазно-помещичьей Польше под запретом точно так же, как и язык живущих в Германии славян-сорбов при Гитлере», — пояснил Соловейчик.

Ранее журналисты немецкой газеты Die Welt заявили, что Германия потерпела поражение во Второй мировой войне из-за провальной военной стратегии, которая была предложена лично Адольфом Гитлером. В статье говорится, что фюрер совершил ошибку на Восточном фронте, когда приказал использовать тактику «жесткой обороны», которую в будущем назовут «Доктриной добровольной блокады».