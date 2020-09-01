Москва, 1 сентября. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что введение Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2» носит нелегитимный характер.

Руководитель министерства обратил внимание, что односторонние санкции не являются законными с точки зрения международного права. Только Совбез ООН правомочен инициировать введение ограничений. По его мнению, односторонние санкции лишь подрывают основы международного права.

Министр подчеркнул, что такое поведение Белого дома можно расценивать как признак недобросовестной конкуренции. Он напомнил, что Вашингтон говорил о прекращении строительства газопровода, проявляя якобы заботу об энергетической безопасности Европы. По мнению Штатов, ради безопасности государства ЕС должны покупать природный газ именно у американцев. При этом топливо будет обходиться дороже, учитывая транспортировку.

Лавров констатировал, что такая позиция Вашингтона демонстрирует неуважение к союзникам в ЕС.