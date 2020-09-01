Артем Соловейчик: В День знаний проходят все обиды и начинается новая жизнь

С годами роль 1 сентября не меняется. Этот день всегда был и остается праздником. Он по-разному проводится в разных школах, это зависит от темперамента директора, коллектива учебного заведения, самоощущения школы. Чем больше школа ассоциировала себя со сложившимися много лет назад традициями, тем ярче праздник. Огромное количество цветов в кабинете учителя — этот образ, конечно же, останется в сознании на всю жизнь.

На мой взгляд, День знаний всегда отличался тем, что все обиды, какими бы они ни были, за лето проходили. Хочется увидеться, хочется начать новую жизнь — с чистого листа. Или, наоборот, продолжить, если все и так нравилось.

Это день, когда никто никому ничего в хорошем смысле слова не должен. Нет ответственности, а есть возможность говорить друг другу прямо — «я тебя люблю», «я по тебе соскучился», «мне интересно жить», «я готов начать новую жизнь».

Нет невыполненных домашних заданий, нет разговора о том, кто что сделал или не сделал. Даже если что-то задавалось на лето, все это будет проверяться потом, через пару дней. А 1 сентября нужно, чтобы все увиделись, обнялись, поговорили или даже просто постояли в сторонке.

Появляются первоклассники, на них интересно посмотреть. Дети в других классах тем временем заметно выросли, стали взрослыми. Это видно сразу! Ведь 1 сентября — это еще и этап взросления, как день рождения или новый год.

И это в любом случае праздник! Звучит музыка, все по-другому одеты, много цветов.

Я связан с 1 сентября многими узами. У нас издательский дом так и называется — «Первое сентября». Это название придумал мой отец, выдающийся педагог Симон Соловейчик.

В течение жизни 1 сентября в моей жизни оказалось связано с некоторыми событиями. Помню, как в 2004 году в этот день я был на круглом столе в прямом эфире одной из российских радиокомпаний. Мы о чем-то говорили, и тут приходит сообщение, что далеко, в неизвестном городке в школе захвачены заложники. Что-то произошло на линейке в школе номер 1 города Беслан, о котором до этого мало кто слышал.

Это было первое сообщение из Беслана, которое я получил, сидя с утра в радиостудии, еще не понимая масштабы этой трагедии. Поэтому этого каждый год 1 сентября для меня — это еще и воспоминание о случившемся тогда.

Была и другая история. В один из годов я с передвижным корпунктом оказался в Польше. А для этой страны 1 сентября — это начало Второй мировой войны. И там все по-другому…

Уже потом, работая в различных школах за рубежом, я узнал, что мало в какой стране есть четкий день начала учебного года. Мало где вообще есть централизованная образовательная система. Есть отличия между странами, городами, если говорить о США — то между штатами.

А у нас — единый день. Причем некоторые школы проводят торжественную линейку, даже если 1 сентября попадает на выходные.

В этот день первый урок проводят в необычном формате — он бывает посвящен экологии, окружающему миру, дружбе с другими народами. И это — тоже часть единения с другими людьми, со всей страной.

В этом году дети не видели друг друга несколько месяцев, если не больше. И сейчас им предлагает сохранять социальную дистанцию, по желанию — быть в маске. Мировой порядок вмешивается в жизнь каждого из нас, в то время как праздник — общий.

Я всех поздравляю с началом учебного года. Это — очень важный день в жизни и для учителей, и для детей, и для родителей. Самое главное помнить о том, что самый важный результат — это достоинство каждого из нас.