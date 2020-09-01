Доктор Мясников рассказал, может ли телефон вызвать рак у детей

Москва, 1 сентября. Излучение мобильных телефонов оказывает негативное влияние на организм человека. О том, чем оно грозит детям, рассказал на своем YouTube-канале врач и ведущий Александр Мясников.

Отметим, что по одной из распространенных версий, частое использование сотовых телефонов существенно повышает степень возникновения риска опухоли мозга у детей.

Мясников отметил, что слабочастотное излучение в определенных случаях действительно повышает вероятность этого недуга у детей. Однако эксперт обратил внимание, что речь идет не об онкологии, а о доброкачественных опухолях.

Ведущий также подчеркнул, что данные о таком пагубном воздействии были получены 15 лет назад. Сейчас картина может быть иной, учитывая развитие технологий и повышение уровня защиты гаджетов.

Тем не менее специалист рекомендовал не давать маленьким детям телефоны, а тем, кто постарше, посоветовал пользоваться наушниками.

Ранее телеведущий назвал перечень заболеваний, которые с высокой долей вероятности могут привести к возникновению онкологии. Он также назвал самый агрессивный и опасный вид рака, пишет «Вечерняя Москва».