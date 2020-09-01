Американка разбогатела на виртуальных скачках благодаря ошибке

Вашингтон, 1 сентября. Жительница США решила сделать ставку на виртуальных скачках и разбогатела благодаря ошибке. Об этом сообщает UPI.

Американка, проживающая в городе Джермантаун штата Мэриленд, сыграла в азартную игру и стала обладательницей небольшого выигрыша — фортуна принесла ей пару сотен долларов.

«Тогда я решила, что должна испытать удачу с счастливыми числами моего отца на крайне рискованной ставке», — рассказала 41-летняя жительница США.

Женщина сделала ставку на виртуальных скачках, однако допустила ошибку. Американка хотела воспользоваться счастливыми числами, поставив по доллару на серию из пяти забегов, однако в итоге поставила все пять долларов (около 370 рублей) на одну скачку.

Тогда жительница США все же сделала ставку, которую планировала изначально, и поставила по доллару на пять забегов. Один из этих забегов оказался выигрышным, и ставка в доллар принесла американке 17 197 долларов (около 1,3 миллиона рублей). Кроме того, выиграла и ставка в пять долларов, обогатив жительницу США на 85 985 долларов (более 6,3 миллиона рублей).

Общий выигрыш женщины с двух ставок составил 103 182 доллара (почти 7,6 миллиона рублей). Американка отметила, что большую часть этих средств потратит на себя и своих детей. Кроме того, женщина планирует передать долю от выигрыша на молодежные программы своей церкви.

Ранее австралиец выиграл в лотерее, в которой его семья безуспешно делала ставки в течение 50 лет.