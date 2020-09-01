Осенью на Украине ждут националистический переворот

После недавнего всплеска активности со стороны национал-радикалов в украинском политикуме вновь заговорили о том, как поставить зарвавшихся боевиков на место и почему режим Зеленского не может или не хочет этого делать. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, в последние дни на Украине произошло сразу несколько заметных инцидентов с участием ультраправых. Сначала на автотрассе под Харьковом случилось массовое нападение боевиков-нацистов из группировки «Национальный корпус» на микроавтобус, в котором ехали члены силового крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) «Патриоты — За жизнь». Затем в Одессе национал-радикалы напали на участников местного ЛГБТ-шествия. А националисты из С14 в Киеве провели целую серию акций под Генпрокуратурой Украины, требуя отправить в отставку неугодного им прокурора, который «слишком активно» взялся за расследование убийства журналиста Олеся Бузины.

Самое печальное в сегодняшней политической картине — то, что после подобных выходок радикалов действующие власти Украины либо отмалчиваются, либо сдают назад (то есть выполняют требования «улицы»). В лучшем случае — выступают с осторожными «предупреждениями», как сделал президент Зеленский после расстрела микроавтобуса. С одной стороны, к подобному трусливому поведению власти на Украине давно привыкли. С другой, как считают эксперты, именно это подталкивает экс-главу Порошенко и его шайку, которая стоит за радикалами, к попытке организовать очередной госпереворот. Местные политологи уже не раз предупреждали, что он может состояться нынешней осенью.

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что ключевая проблема, породившая разгул насилия на улицах украинских городов, — полная безнаказанность тех, кто его творит.

«Это самая большая беда. То, что жертвами нападений стали многие политики — я сам (Волошина облили зеленкой возле Верховной рады в августе. — Прим. ФАН), Илья Кива и многие другие, что были нападения на приемные ОПЗЖ, — это, по сути, частности, — говорит он. — Намного хуже то, что десятки простых граждан, журналистов, общественных активистов практически ежедневно страдают от этого беспредела на улицах Киева и других крупных городов. И власть, все видя, совершенно не стремится положить этому конец».

На самом деле, полагает эксперт, насилие давно уже стало хорошим товаром для украинских радикалов.

«На Украине всем известно, что группировки вроде «Нацкорпуса», «Национальных дружин» или С14 давно превратились в рэкетирские структуры. Нечистые на руку бизнесмены используют их для отжима квартир, автомобилей, домов, выбивания долгов из коллег-предпринимателей и т. д. Но у нас этот разгул преступности еще и камуфлируется под политику, — указывает аналитик. — В «лихих 90-х» все эти праздношатающиеся крепкие парни были заняты рэкетом. Они ходили, грабили бизнесменов, и им в голову не приходило провозглашать какую-то идеологию. Сейчас этим персонажам с таким же социальным происхождением хватило ума использовать общую ситуацию в стране. И после Евромайдана 2014 года они наложили на это все трафарет националистической идеологии».

Новоявленных «политических активистов» и «патриотов» абсолютно не волнует тот факт, что их набор идеологий — нацизма, расового превосходства, шовинизма, ненависти к другим нациям — не подпадает под понятие свободы слова и убеждений, подчеркнул Волошин.

«К сожалению, эти асоциальные элементы на Украине давно переместились в политику — с молчаливого одобрения власть имущих. Именно эти молодчики совершили убийство Олеся Бузины, нападения на ветеранов Великой Отечественной войны, офисы телеканалов Newsone и «112», а также десятки других актов насилия, — с горечью сказал депутат. — Среди нынешних нацистов не только бывшие рэкетиры и полукриминальные элементы, некоторые из них вообще вышли из кругов футбольных фанатов. А лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий изначально был идейным расистом, адептом превосходства белой расы, он ничего не имел против России и, более того, активно налаживал контакты с нацболами в РФ. При этом он творил насилие еще до Евромайдана, не будучи никаким украинским националистом. Таких персонажей-«оборотней» в среде радикалов сотни. Для них победа Майдана стала шикарным поводом легитимизироваться. Из преступников, подонков общества и маргиналов, которым приличные люди стыдились руку подать, они вдруг превратились для какой-то части общества в «борцов за веру».

По мнению политолога, нынешнее поведение членов «Нацкорпуса» и других радикальных группировок лучше всего характеризуется словом «фашизм».

«Фашизм по своей сути — это использование насилия как средства достижения политических целей в отношении оппонентов. То есть это не просто набор определенных идеологем, теорий или символов. Это сам метод. Если ты считаешь, что с «врагами нации» нужно бороться только при помощи избиений, убийств, поджогов и запугиваний, то ты фашист. Если ты говоришь, что мы победим на выборах и докажем в суде, что вы пророссийские агенты Кремля, и посадим вас всех в тюрьму, то это демократия. Пожалуйста — побеждайте, доказывайте. Мы хотим посадить Порошенко, они хотят посадить нас. Но мы ведем эту борьбу цивилизованно, а они ведут ее «на уничтожение», — констатировал он.

Говоря о покровителях национал-радикалов во власти, Волошин отмечает, что, безусловно, это в первую очередь Петр Порошенко, но не только он.

«Что касается «Нацкорпуса», то он, по нашей информации, частично финансируется олигархом Ринатом Ахметовым. В какой-то момент он «сдал их в аренду» людям из офиса президента. Именно поэтому радикалы так яростно атаковали членов Партии Шария, у лидера которой острый личный конфликт с Владимиром Зеленским. И по этой же причине власть никак не реагировала на целую серию избиений активистов Шария, которые устроили нацисты из «Нацкорпуса». К сожалению, у меня на руках нет доказательств коммерческих отношений между радикалами и властью. Но любому ясно: если власть не обеспечивает элементарный правопорядок в стране, то она либо не власть (то есть просто не способна это сделать), либо прямо заинтересована в этом хаосе», — считает эксперт.

Он уверен, что нападения на членов ОПЗЖ, а также представителей ее силового крыла «Патриоты за жизнь» напрямую связаны с предстоящими местными выборами на Украине.

«Понятно, что оппонентов сильно раздражает серьезный рост поддержки нашей партии. По подсчетам социологов, рейтинг поддержки ОПЗЖ в стране сейчас примерно такой, какой был у Партии регионов [бывшего президента Украины Виктора] Януковича в лучшие времена. Если так дальше пойдет, то у нас есть все возможности на очередных выборах в Раду стать крупнейшей парламентской силой в стране. Как следствие, конкуренты как из прошлой, так и из нынешней власти не видят иных способов бороться с нами, кроме как насилием», — говорит политик.

По прогнозам Волошина, нападения радикалов на офисы ОПЗЖ и членов самой партии не закончатся и после местных выборов.