Избитой жертве домогательств отказались помочь в стамбульской больнице

Стамбул, 1 сентября. Произошло очередное громкое избиение молодой девушки в Турции — на 22-летнюю Нагехан Бийиклы напали на автобусной остановке, потому что она отказалась предоставлять интимные услуги. У девушки сломан нос и зубы, но пострадавшая не может обратиться за помощью в больницу, так как медучреждения закрыты из-за вспышки коронавируса в стране.

Жительница Стамбула ждала такси после встречи с друзьями около трех часов ночи. В это время два дальнобойщика начали приставать к девушке с просьбами проводить ее. Когда девушка отказалась, мужчина попытался дотронуться до груди Нагехан. Девушка убрала руку и начала возмущаться, но в этот момент ее ударили по голове. Жертва упала, и дальнобойщики начали избивать ее ногами. Во время насилия мужчина сказал 22-летней девушке, когда увидел ее окровавленное лицо:

«Я возьму вашу красоту вот так, вы меня не забудете».

Нагехан пришла в себя только в машине скорой помощи. Из-за сломанного носа и ударов по пояснице девушку начало рвать кровью. У жертвы также сломаны два зуба, есть травма головы и ноги.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование преступления. Инцидент не попал на камеры видеонаблюдения, виновники не найдены. Но Нагехан удалось описать ее мучителей: им было около 30 лет, они были одеты в белые футболки и джинсы, а их рост примерно 1,7 метра. Предполагается, что мужчины также украли кошелек, ожерелье и кольцо с бриллиантом. После инцидента 22-летней жительнице Стамбула страшно выходить их дома. Девушка хочет, чтобы преступники были жестоко наказаны.

Несмотря на то, что у Нагехан Бийиклы серьезные травмы, ей отказали в предоставлении необходимой медицинской помощи. Девушке сказали прийти через полгода, так как госпиталь закрыт из-за распространения COVID-19 в Турции. Жертве придется шесть месяцев ходить со сломанным носом, так как у нее нет денег на частные клиники.

Коронавирусная инфекция угрожает не только жителям Турции, но и российским туристам. Из-за занижения настоящего количества заболевших правительство Анкары привлекает в Турцию отдыхающих.

Напомним, что ранее на курорте в Турции избили украинскую модель Дарью Кирилюк.