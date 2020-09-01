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Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

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Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

Москва, 1 сентября. Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальным способом урегулировать ситуацию в республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

С его точки зрения, реформа даст возможность гражданам страны обсудить все вопросы, которые их волнуют. Своим мнением Сергей Лавров поделился на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Министр иностранных дел считает, что навязывать посреднические услуги Белоруссии необходимости нет. Лавров уверил, что РФ в своих действиях относительно ситуации в Белоруссии будет основываться на международном праве, отмечают «Известия».

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