Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии

Москва, 1 сентября. Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальным способом урегулировать ситуацию в республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

С его точки зрения, реформа даст возможность гражданам страны обсудить все вопросы, которые их волнуют. Своим мнением Сергей Лавров поделился на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Министр иностранных дел считает, что навязывать посреднические услуги Белоруссии необходимости нет. Лавров уверил, что РФ в своих действиях относительно ситуации в Белоруссии будет основываться на международном праве, отмечают «Известия».