Коронавирус 1 сентября: 1 млн заражений в РФ, День знаний, сроки вакцинации

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило один миллион, в школах и вузах страны начинается новый учебный год, а глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 для лиц из групп риска. Подробнее о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в стране за минувшие сутки, — в обзоре Федерального агентства новостей.

Новые случаи заболевания в РФ

В России выявили 4729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тем самым общее число заболеваний по стране превысило миллион: подтверждены 1 000 048 случаев.

Скончались накануне 123 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране составило 17 299.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 6318 человек. За весь период распространения инфекции в России побороть заболевание удалось 815 705 пациентам.

День знаний в условиях пандемии

В образовательных организациях России начинается новый учебный год — по новым правилам с учетом сохраняющейся угрозы распространения COVID-19. Образовательный процесс стартует традиционно, с 1 сентября и в очном режиме, однако с соблюдением рекомендаций специалистов Роспотребнадзора для каждого региона.

Как ранее отмечала вице-премьер России Татьяна Голикова, во всех школах будет организована дезинфекция. Предусмотрены термометрия и обеспечение антисептиками. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что эпидемиологическая ситуация в стране дает возможность начать учебный год в очном формате, однако «в случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя».

Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться после ноября — декабря 2020 года. Вакцину должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя.

«Первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября — декабря», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начнутся уже на этой неделе. Эти исследования позволят ученым выявить все нюансы действия препарата.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, которую разработали специалисты центра Гамалеи. По данным Минздрава России, препарат должен поступить в оборот в ближайшее время.