Профессор МГИМО рассказал о нюансах патриотического воспитания

Москва, 1 сентября. Чувство патриотизма скоро могут начать преподавать детям в российских школах. Профессор МГИМО Юрий Вяземский поделился мнением о том, как должно проводиться воспитание патриотов и какие нюансы стоит учитывать.

Отметим, что с 1 сентября в стране стал действовать обновленный закон «Об образовании». В документе прописано понятие «патриотическое воспитание». Модель этого воспитания будет представлена общественности для обсуждения в текущем учебном году. После данной процедуры под патриотическое воспитание будут разработаны учебные планы.

Вяземский обратил внимание, что данная дисциплина — это непросто обычный урок. Во-первых, этим должен заниматься действительно отличный педагог. Во-вторых, необходимо сделать так, чтобы патриотизм стал частью жизни, а не ограничивался временем урока.

«Это должен быть не какой-то отдельный урок патриотизма, это должно быть постоянно, поскольку патриотизм — это часть жизни. Такое воспитание идет и с болью, и с радостью, и с сопереживанием. Для меня это так. Это невозможно отдельно внести в школьную программу, это должен делать каждый учитель, а не только учителя истории и литературы», — высказал мнение профессор МГИМО.

В то же время не стоит перегибать с патриотическим воспитанием. Оно не должно сводиться к простым словам во время урока. С молодежью, которая часто придерживается нигилистских взглядов, надо работать аккуратно. Юрий Вяземский объяснил, что юные граждане в поисках себя нередко отрицают чужие ценности. Если монотонно им навязывать патриотизм, то может получиться обратный эффект, сообщает радио Sputnik.