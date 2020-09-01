Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

Москва, 1 сентября. Менее пяти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за минувшие сутки, общее число заразившихся превысило миллион человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, за сутки в России зафиксировано 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом общее количество заразившихся составило 1 000 048 человек.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (641), Санкт-Петербурге (185), Подмосковье (156), Ростовской области (133). По данным штаба, за минувшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц 6 318 пациентов. Общее число выздоровевших достигает более 815 тысяч человек.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 25,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 845 тысяч человек.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.