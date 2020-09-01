В Белоруссии объяснили, зачем Тихановская встретилась с представителем НАТО

Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской пытаются придать политический вес за счет прямого диалога с высокопоставленными чиновниками Евросоюза. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Встреча с НАТО

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.

В ходе беседы с представителем НАТО Тихановская рассказала о ситуации, которая сложилась в ее республике, а также о требованиях участников несанкционированных акций. По ее словам, главная задача, которую добиваются она и ее сторонники, — уход президента Белоруссии Александра Лукашенко, освобождение политических заключенных и восстановление Конституции 1994 года. После этого, как она считает, в стране можно снова проводить президентские выборы.

При этом Светлана Тихановская в очередной раз обратила внимание, что все акции протеста носят исключительно мирный характер, а выход из политического кризиса она видит только в переговорах. В то же время Тихановская просит международное сообщество «выступить гарантом» сохранности белорусского суверенитета.

Агент влияния

Как отметил Андрей Сыч, во время президентских выборов в Белоруссии Светлана Тихановская выступала в качестве знамени революции. Фамилию ее мужа, известного в стране блогера, успешно использовали для мобилизации подписчиков. Тогда Сергей Тихановский на все митинги привозил с собой макет супруги.

«Картонная кукла Тихановской справлялась со своими обязанностями лучше, чем ее оригинал. Копия не путала названия городов, в которых выступает, не позорилась на интервью, а на публике смотрелась более уверенно. По-человечески Светлану очень жалко — девушка окунулась в череду политических технологий, интриг и спекуляций», — пояснил Андрей Сыч.

По мнению политолога, после президентских выборов Тихановская практически полностью потеряла ценность для остальных участниц триумвирата. Аудиторию ее мужа познакомили с новыми лидерами общественного мнения и указали за кем следовать в мистическую «Страну для жизни».

«Каждая участница занялась своими делами: Вероника Цепкало уехала к мужу строить правительство в изгнании, а Мария Колесникова уже объявила о начале формирования партии «Вместе». Тихановская продолжает оставаться полностью ведомой марионеткой. Сейчас мы видим, как ее пытаются накачать легитимностью и придать политический вес за счет прямого диалога с высокопоставленными чиновниками Евросоюза. Встреча с вице-президентом парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом носит именно такое значение», — пояснил Андрей Сыч.

Эксперт считает, что мы наблюдаем за попыткой провести экспресс-курс по формированию из домохозяйки нового оппозиционного лидера. На выходе получим рукопожатого и узнаваемого в Европе агента влияния для Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.