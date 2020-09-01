Сотрудникам соцучреждений выплатили 9,3 млрд рублей за работу в пандемию

Москва, 1 сентября. Работникам социальных учреждений за работу в период пандемии коронавируса перечислили порядка 330 тысяч выплат. Общая сумма составила около 9,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда РФ.

Отмечается, что речь идет о выплатах, которые были назначены социальным работникам за выполнение профессиональных обязанностей во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание в организации в течение рабочей смены.

Врачам произведено порядка четырех тысяч выплат, среднему медицинскому персоналу — 57,8 тысячи выплат, социальным и педагогическим работникам — порядка 55,6 тысячи выплат, работникам младшего медперсонала — 112,4 тысячи выплат, техническим работникам — 98,4 тысячи.

«Врачи в стационарных соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей, а если во время рабочей смены врачи оказывали помощь гражданам с коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену», — говорится в сообщении.

Всего на дополнительные выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,3 миллиарда рублей.

Ранее россиянам напомнили о выплатах до 80 тысяч рублей в сентябре, на них могут рассчитывать пять категорий граждан.