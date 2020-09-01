Певец Юлиан вспомнил об алкогольной зависимости Легкоступовой

Москва, 1 сентября. Валентина Легкоступова ранее была зависима от алкоголя, а ее супруг подтолкнул артистку к пагубной привычке. Певец Юлиан резко высказался о причинах смерти певицы Легкоступовой.

Звезды шоу-бизнеса продолжают рассуждать о причинах смерти артистки Валентины Легкоступовой. Накануне певец Юлиан, который был дружен с ней, рассказал об алкогольной зависимости исполнительницы. Юлиан вспомнил историю тридцатилетней давности, о том, как отбирал у нее спиртные напитки во время гастролей.

«Я удивлен, что сейчас мои коллеги делают вид, что Валя никогда не употребляла спиртное. Нет, у нее был период, когда она любила это дело. В той поездке ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась», — вспоминает Юлиан.

Также певец резко высказался о муже Легкоступовой Юрии Фирсове. Певец считает, что именно супруг подтолкнул артистку к выпивке.

«В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Все пошло-поехало по новой», — заявил певец.

Юлиан напрямую называет Юрия Фирсова преступником. Певец считает, что яхтсмен жил с Легкоступовой только потому, что был зависим от нее финансово.

«Я не верю в их любовь, во всяком случае, с его стороны. Он ее просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса», — рассуждает Юлиан.

Напомним, певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Сейчас доподлинно неизвестно, как именно певица получила черепно-мозговую травму. Именно такой диагноз поставили медики после госпитализации артистки. Многие коллеги и поклонники таланта Легкоступовой подозревают в ее смерти Юрия Фирсова. Сам мужчина заявил, что Легкоступова ударилась головой в ванной.