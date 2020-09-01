Москва, 1 сентября. Ведущая ток-шоу «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова разочаровала фанатов новым образом. Свежий пост она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Поклонники следят за жизнью Бузовой, которая публикует в соцсетях буквально каждый шаг и рассказывает о том, как проводит свои будни. Телеведущая не забывает радовать фанатов и многочисленными перевоплощениями. В этот раз она решила предстать перед публикой в новом образе.

«Долгожданная смена образа. К новому сезону готова», — написала звезда под фотографией.

Бузова разочаровала фанатов кардинальной сменой имиджа, ее «удлиненное лицо» вызвало жаркие споры в Сети.

На снимке Бузова запечатлена с длинными волосами — она решила отказаться от каре в пользу шикарной шевелюры. Теперь у Ольги светло-русые волосы с переходом в блонд на концах. Однако новый образ оценили не все, многие взмолились, чтобы их кумир вернулся к короткой стрижке и темному оттенку волос.

«А мне каре больше нравилось», — признался один из фанатов. «Я б не сказала, что это что-то новенькое… Давно забытое старенькое. Ты такой была уже», — отметил второй. «Не очень, сильно удлинилось лицо», — добавил свою порцию критики третий.

Бузова ранее показала кадры с отдыха на природе в подмосковном отеле. Однако фотографии звезды вызвали возмущение поклонников.