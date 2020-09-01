Sohu рассказало о неприятном «сюрпризе» России для авианосцев США

Пекин, 1 сентября. Модернизация российских бомбардировщиков Ту-22 может стать неприятным «сюрпризом» для американских авианосцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты напомнили, что производство сверхзвукового самолета Ту-22 запустили еще в 1960-е годы. Бомбардировщик выпускался вплоть до 1990-х годов, и армия РФ до сих пор активно эксплуатирует самолет.

«Российские военные планируют провести комплексную модернизацию этого самолета, который получит ряд интересных улучшений», — приводит выдержку из статьи Sohu «ПолитРоссия».

Главным преимуществом обновленного Ту-22М3М, по словам китайских военных экспертов, станет не дальность полета, а система вооружения. Предполагается, что бомбардировщик оснастят гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», скорость которых превысит 10 Махов. Кроме того, данные ракеты могут нести ядерную боеголовку и обладают дальностью полета 7,3 тысячи километров. Данные показатели практически соответствуют возможностям межконтинентальных ракет.

Таким образом, как отмечают аналитики Sohu, трюк России превращает далеко не новый самолет в неприятный сюрприз для американцев. Дело в том, что армия РФ может направить Ту-22М3М на авианосец США, и американский корабль вряд ли сможет отразить атаку «Кинжала».

«Можно сказать, что этот бомбардировщик стал для кораблей Соединенных Штатов еще одной крупной проблемой», — подытожили китайские военные эксперты.

Ранее Sohu рассказало, как Россия жестко ответила на приграничные провокации США. Китайские эксперты обратили внимание на военные учения РФ, прошедшие вблизи Аляски.