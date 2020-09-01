Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Уфа, 1 сентября. Акции Башкирской содовой компании (БСК) арестованы по определению Арбитражного суда Башкирии. Арест наложен на обыкновенные именные ценные бумаги.

В пресс-службе суда отметили, что исковое заявление об истребовании имущества было подано Генеральной прокуратурой РФ. Надзорное ведомство считает, что доля государства в предприятиях данной компании была умышленно снижена.

Стоит отметить, что сотрудники Следственного комитета намерены провести проверку с целью установления обстоятельств отчуждения акций данного предприятия.

Инициатором прояснения ситуации с БСК стал президент России Владимир Путин. По некоторым данным, львиная часть денег предприятия вкладывалась не в развитие мощностей, а выводилась на оффшорные счета.