Экономисты спрогнозировали рост цен в России

Москва, 1 сентября. Упадок потребительского спроса и низкая стоимость овощей и фруктов сдержат общий рост цен в России. Об этом рассказали аналитики нескольких банков.

Экономисты нескольких кредитных организаций сходятся во мнении, что в сентябре уровень инфляции не превысит 4%. Именно эта цифра значилась в прогнозах ЦБ России.

По данным Росстата, в конце весны уровень инфляции оценивался в 3%. Постепенное снятие ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, спровоцировало рост цен. Показатель инфляции в летние месяцы значился на уровне 3,4%. Большинство аналитиков прогнозируют, что в сентябре не стоит ждать резкого повышения цен. На общий уровень инфляции повлияет низкая стоимость плодоовощной продукции.

«В динамике месяц к месяцу с исключением сезонности не заметно пока что какого-либо заметного ускорения: курс рубля ослаб незначительно, тогда как экономическая активность все еще остается сдержанной, несмотря на постепенное восстановление», — рассказал «РИА Новости» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Некоторые аналитики делятся более позитивными прогнозами и предсказывают дефляцию. Однако большинство экономистов придерживаются мнения, что показатель инфляции в конце года окажется на уровне 3,8%.

Ранее Минсельхоз рассказал о резком повышении цен на яблоки. В ведомстве объяснили подорожание фрукта поздним сбором урожая. Также аналитики назвали самый подорожавший товар на потребительском рынке. О динамике цен на рынке высказывались и ритейлеры. Представители крупных компаний рассказали о снижении цен на фрукты и ягоды.