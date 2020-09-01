Беременная Подольская скрывает округлившийся живот за рубашкой бойфренда

Москва, 1 сентября. Российская певица Наталья Подольская, которая ждет второго ребенка, порадовала подписчиков новым фото в Instagram.

Беременная исполнительница показала фанатам снимок, на котором она запечатлена на фоне тропических растений. Наталья выбрала стильный образ. Она сидит на камнях в купальнике и светлой объемной рубашке. Вероятно, она надела рубашку бойфренда, чтобы скрыть свой округлившийся живот. Свой образ звезда дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками. Многие поклонники певицы заметили, что та по-настоящему счастлива. Об этом, и правда, свидетельствует ее искренняя улыбка. Скорее всего, фотография была сделана по пути на пляж.

Поклонники осыпали комплиментами своего кумира и восхитились стройностью ног Подольской.

«Наташа, Вы прекрасны», — написал один из фанатов. «Наталья, самого вам приятного времени ожидания маленького чуда», — пожелал другой. «Ножки обалденные», — отметил третий.

Ранее Подольская рассказала подписчикам Instagram, как пострадала во время отдыха в Испании. Жена Владимира Преснякова-младшего потянула спину во время игры в бадминтон с сыном.