Жириновский оказался фанатом группы «Сектор Газа»

Москва, 1 сентября. Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался поклонником некогда популярной в 90-х группы «Сектор Газа».

Солит группы Юрий Хой, настоящая фамилия которого Клинских, получил от парламентария удостоверение помощника депутата Госдумы. Это дало ему право не только бесплатно ездить на общественном транспорте, но и беспрепятственно проходить в здания государственных структур.

Кроме того, музыкант был награжден дипломом «За развитие русской культуры», который подписал лидер партии. По мнению солиста, подаренное можно было расценивать как «солидняк».

Стоит напомнить, что Жириновский неоднократно отличался своими громкими заявлениями и поступками.

Например, партийный лидер опубликовал видео со своим танцем, поздравив таким образом российскую группу Little Big с тем, что она пробилась на Евровидение-2020. Видео было опубликовано в Twitter, пишет «Ридус».

В конце августа Жириновский заявил о необходимости призывать больше женщин в российскую армию. По его мнению, это нужно, чтобы «наводить ужас» на противника.