Цеков: Я не верю, что ООН повлияет на открытие Северо-Крымского канала

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии поставок воды по Северо-Крымскому каналу со стороны Украины. Сенатор Сергей Цеков считает, что международная организация вряд ли сможет повлиять на политику Киева в вопросе водоснабжения полуострова. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительные сведения о ситуации с водой в Крыму. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская — именно она еще весной направила в международную организацию обращение с призывом осудить перекрытие поставок пресной воды в Крым и принять меры по возобновлению работы Северо-Крымского канала.

«Спустя три месяца мной получен официальный ответ. <…> В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала Наталья Поклонская в комментарии РИА Новости.

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков скептично отнесся к заинтересованности ООН. По мнению политика, в международной организации давно знают о проблеме водоснабжения Крыма.

«Да, они запросят информацию, они заинтересуются, они узнают. Но они и так хорошо знают ситуацию с водоснабжением в Крыму. А это — так, чтобы продемонстрировать какую-то обеспокоенность, но не более того. <…> Я не верю, что ООН повлияет на открытие Северо-Крымского канала», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Северо-Крымский канал — не решение проблемы с водоснабжением региона, убежден сенатор. Да, ранее он обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде, однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке полностью прекратил поставки. За шесть лет простоя инфраструктура канала пришла в упадок.

«За шесть лет канал пришел в серьезный упадок, и его русло и насосные станции, которые перекачивают воду, нуждаются в ремонте. Даже если бы они воду открыли, это никак бы не решило проблему в этом году, а возможно, что и в следующем», — объяснил Сергей Цеков.

Ситуация с водой в Крыму

С 24 августа в Крыму ввели ограничения на поставки воды из-за засухи и недостаточности водных ресурсов в трех водохранилищах. В Симферополе и еще 39 населенных пунктах республики вода в сентябре будет подаваться по часам.

«Ситуация сложная, но мы справляемся. К сожалению, вынуждены были ввести ограничения по подаче воды. От дефицита воды страдает прежде всего город Симферополь. Где-то ограничения очень серьезные, а где-то — менее существенные: вода не будет подаваться только в ночное время. В целом, ситуация требует мобилизации возможностей республики и каждого гражданина», — резюмировал Сергей Цеков.

После того, как в 2014 году Украина полностью прекратила поставки воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, Россия стала искать альтернативные способы подачи воды на полуостров. Вопрос водоснабжения региона решался за счет водохранилищ естественного наполнения и бурения скважин. В начале августа 2020 года в Крыму завершилась укладка 15 линий водоводов общей протяженностью более 800 километров.