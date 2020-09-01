Янис Юрканс: Русских латышей обманули и предали

На внеочередных выборах в Рижскую думу 60% избирателей проигнорировали голосование, тем самым отдав победу националистическим партиям. О том, чего ожидать от состава новой думы, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал первый глава МИД ЛР после получения республикой независимости Янис Юрканс.

Как разделили и обманули русских

Подобной низкой явки на выборах в Риге в новейшей ее истории еще не было. Как отмечают многие местные эксперты и политологи, русский и русскоязычный избиратель разочаровался в социал-демократической партии «Согласие» и в ее лидере Ниле Ушакове, который был мэром Риги в течение 10 последних лет и номинально представлял интересы русских не только в латвийской столице, но и в Сейме республики, в котором его партия, правда, находилась в извечной оппозиции.

Апатия русских объяснима — ушаковцы профукали, мягко выражаясь, остатки русского образования не только в школах (даже в частных в том числе!), но и в детских садах. Вместо того, чтобы в последние три года вместе с «Русским союзом Латвии» (РСЛ) выводить людей на митинги и пикеты против новой «школьной реформы» — перевода школ и детсадов лишь на латышский язык обучения, ушаковцы решили действовать через Конституционный суд ЛР. И проиграли, высокомерно называя «балаганом» демонстрации РСЛ за сохранение хотя бы билингвального образования в бывших русских школах (60% предметов — на госязыке, 40% — на русском).

«Согласию» верили многие, в то время как «Русский союз Латвии» надрывался, пытаясь организовать очередную акцию протеста. Самая крупная состоялась 1 мая 2018 года, когда по центру Риги — улице Бривибас (Свободы) — прошли порядка 10 тысяч человек. Но с куцыми финансами и оргвозможностями РСЛ (чай не 53 миллиона евро, выделенных ЕС на демонстрации в Белоруссии только на первое время!) и без поддержки богатого «Согласия», заправлявшего, в частности, Рижским торговым портом, шествия и пикеты набирали в лучшем случае по 2-3 тысячи участников. На эту мелочь ни власти Латвии, ни законодатели ЕС внимания, понятно, практически не обращали...

«То, что сделал Ушаков с «Согласием», преступно, — с болью говорит Янис Юрканс, бывший одним из основателей этой партии. — Приходится подозревать, что отсутствие фамилии Ушакова в списке «Согласия», возможно, своего рода откуп от дальнейшего преследования в уголовном деле по коррупционным схемам в Рижской думе».

Отметим, что Нилу Ушакову и его заму Андрису Америксу (из партнерской мэру партии) в конце 2018 и начале 2019 года пришлось покинуть свои посты из-за уголовного дела о коррупции, связанной с транспортной компанией, обслуживающей латвийскую столицу, Rigas satiksme («Рижское движение»). Поэтому-то и были организованы нынешние внеочередные выборы, пока Ригой временно рулили люди из партии соратника Ушакова.

Нил улетел, но обещал вернуться

А сам мэр на митинге 9 февраля 2019 года в свою же защиту (от возможного уголовного преследования) обещал участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу, но весной того же года предпочел вместе с напарником Америксом, использовав еще сохранявшееся к тому времени доверие избирателей, получить мандат депутата Европарламента.

Заметим, прежде Ушаков, чтобы сойти за своего во властных структурах и попасть в парламентскую правящую коалицию и правительство, успел признать и «оккупацию Латвии», и «аннексию Крыма», и американские танки радостно встречал в Рижском порту, и военнослужащих НАТО привечал в мэрии…

Подобные «игрища» и привели нынче к тому, что Рига оказалась в руках тех же нацпартий (правящих и Латвией) разной степени радикальности, которые и образуют коалицию, оставив «Согласие» с его 12 мандатами (2-е место) и РСЛ — с 4 мандатами (6-е, предпоследнее место) в глухой оппозиции. Националы легко набирают как минимум 35 голосов из 60 и сумеют абсолютным большинством проводить любые свои решения.

Поэтому тенденция с исключением русских телеканалов даже из кабельных сетей, перевод школ и садиков лишь на госязык, ограничение радиовещания и всего, что связано с русским языком, будет только увеличиваться, считает Янис Юрканс.

Транзиту в Латвии каюк, как и отношениям с Россией и Белоруссией

Транзит российских грузов через Латвию продолжит сокращаться, подчеркивает политик.

«За первое полугодие падение грузопотоков в латвийских портах — а рижский считается самым крупным — составило 30%. Железнодорожные перевозки сократились еще больше — почти на 50%! Но и это не предел. Латвия все последние годы перестает быть «мостом между Востоком и Западом», как когда-то позиционировала себя, а превращается в полигон НАТО, форпост или крепость — называйте как хотите».

Военные расходы растут, а транзит падает, значит, будут повышать налоги и придумывать новые, жизнь будет только ухудшаться, делает печальный вывод собеседник ФАН.

«И ведь не только российские грузы продолжат уходить из Латвии, но, скорее всего, к ним присоединятся и белорусские, ведь, в отличие от президента Эстонии Керсти Кальюлайд, латвийский президент Эгилс Левитс, как и руководители Литвы и Польши, жестко критиковал Александра Лукашенко, ставя вопрос о его легитимности, призвал ОБСЕ и другие компетентные международные организации провести расследование прошедших выборов в Белоруссии, — напоминает Юрканс. — А затем правительство Латвии из своего бюджета с прорехами еще и выделило 150 тысяч евро на развитие гражданского общества в Белоруссии…»

Подобная внешняя и внутренняя политика, направленная на ухудшение отношений со своими ближайшими соседями — Россией и Белоруссией, ухудшение условий жизни русских в самой Латвии ни к чему хорошему привести не могут. Это ведет лишь к озлоблению между людьми, констатирует политик.

Отметим, что стремление такими бесчеловечными способами, попирающими все права человека, выдавить русских из Латвии, сложноисполнимо. Те, кто мог и хотел уехать из страны, давно это сделали.

Латвия потеряла за 30 лет «независимости» больше людей, чем за обе мировые войны. Да и почему русские должны куда-то бежать, уезжать, когда они такой же коренной народ в стране, как и сами латыши.