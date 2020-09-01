На Украине отреагировали на попадание Фокина в базу «Миротворца»

Внесение замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина на скандальный украинский сайт «Миротворец» — политический «кретинизм» официального Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Попал в «Миротворец»

Ранее Фокин выразил мнение, что принятие особого статуса Донбасса «не может не привести» к миру. Кроме того, он добавил, что выступает за всеобщую амнистию.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением. Более того, в офисе президента и вовсе отметили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Киева.

В карточке Фокина на сайте «Миротворец» его обвиняют в «сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни на Украине», «манипуляции общественно значимой информацией», а также попытках «легализовать» стороны конфликта в Донбассе и многом другом.

Политический кретинизм официального Киева

Как отметил Евгений Голышкин, внесение замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина на сайт «Миротворец» является очередным подтверждением зыбкости и неустойчивости команды президента Украины Владимира Зеленского в ее мирных намерениях и реализации своих предвыборных обещаний. Эта тенденция показательна.

«Уже который вовсе не «пророссийский» и уж тем более не «сепаратистский» политик и государственный деятель подвергается шельмованию и преследованиям. Причем лишь за свою позицию по имплементации Минских соглашений, по которым Украина официально перед лицом международной общественности взяла на себя обязательства выполнения всех пунктов. Не так давно ближайший соратник и друг президента Зеленского Сергей Сивохо тоже подвергся атакам и нападкам со стороны националистов за свою инициативу по созданию «Национальной платформы примирения и единства». И соответственно внесен в эту «базу врагов нации», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт предположил, что против Витольда Фокина готовится очередная националистическая провокация в виде публичной «экзекуции» с яркой картинкой и громким сопровождением в СМИ. В свете разворачивающегося нового этапа политического кризиса на Украине к условной «партии войны» будут все больше примыкать всякие «политические проходимцы и аферисты». Они по старой доброй традиции будут использовать националистические шайки в своих «грязных игрищах».

«Такая тенденция однозначно негативно влияет на международный имидж Украины и непосредственно на авторитет Владимира Зеленского. Однако, как мы видим, никаких решительных действий со стороны МВД, СБУ и Генпрокуратуры в отношении банд бывших «атошников» и «нацистсвующих» маргиналов наемников не производится. Значит, нет такой санкции из самых высоких кабинетов на улице Банковой в Киеве», — добавил Евгений Голышкин.

По словам политолога, украинское общество с интересом ожидает нового раунда переговоров в «нормандском формате». Кроме того, люди все больше сомневаются в способности Зеленского закончить войну и управлять страной в рамках правового поля, учитывая интересы своих избирателей.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.