Минюст утвердил новые правила охоты в РФ

Москва, 1 сентября. В России утвердили новую редакцию правил охоты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

В новую редакцию вошел список муниципальных образований, где полностью запретили петельный лов животных. Также в документе закрепили за главами регионов право полного запрета на охоту. Минюст РФ зарегистрировал приказ «Об утверждении Правил охоты».

«Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что была достигнута договоренность касательно вопроса использования петель, тепловизоров и механических средств при охоте. Как подчеркивает Deita.ru, благодаря изменениям был исключен ряд спорных норм и положений, которые показали на практике свою несостоятельность.