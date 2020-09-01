Трамп спрогнозировал революцию в США в случае победы Байдена на выборах

Вашингтон, 1 сентября. Американский лидер Дональд Трамп считает, что США могут столкнуться с революцией в случае победы его соперника Джо Байдена на президентских выборах. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, если Байден победит на выборах, власть окажется в руках «радикальных левых сил».

«Он слабый человек. Его контролируют как куклу», — заявил президент США.

Трамп считает, что Байден всю жизнь был слабым человеком, поэтому ему не стоит баллотироваться на пост главы государства. Американский лидер уверен, что победа Байдена на выборах не приведет к снижению напряженности.

«Они (радикальные левые силы. — Прим. ФАН) возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — цитирует Трампа «ФедералПресс».

Во время интервью ведущая уточнила у президента США, кто конкретно контролирует Байдена. В ответ Трамп заявил, что она не знает этих людей, поэтому глава Белого дома не хочет вдаваться в подробности.

Ранее заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев в беседе с телеканалом «360» оценил шансы Байдена на президентских выборах. По мнению эксперта, в своей предвыборной кампании соперник Трампа активно использует волну, поднявшуюся вместе с движением Вlack Live Matters.