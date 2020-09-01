Провал Пугачевой на Евровидении связали с Валерием Меладзе

Москва, 1 сентября. Провал Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой на Евровидении 1997 года оказался связан с певцом Валерием Меладзе. Об этом говорится в седьмой части фильма «Ленты.ру» о российской поп-музыке 1990-х годов.

Пугачева отправилась на европейский песенный конкурс с композицией «Примадонна», однако на самом деле выступить с этой песней на Евровидении должен был Валерий Меладзе. В последний момент певец заболел, поэтому Пугачевой пришлось заменить коллегу по сцене. В итоге заслуженная артистка заняла на Евровидении лишь 15-е место из 25.

«Проиграла — это нормально, это моя работа», — прокомментировала свой провал Пугачева.

По словам певицы, она не сразу поняла, что потерпела фиаско на конкурсе, поэтому не расстроилась. Дело в том, что после выступления артистку все поздравляли цветами.

«Когда я осталась одна, <…> открыла окно, и чувствую — подступает такая обида», — поделилась Примадонна.

Пугачева отметила, что после выступления на Евровидении ей пришлось постоянно оправдываться за свой провал. При этом певица считает выступление на конкурсе вполне успешным.

Ранее музыкальный критик Олег Кармунин объяснил, почему на Евровидении провалился и другой именитый российский артист — Филипп Киркоров. По мнению эксперта, манера исполнения певца показалась европейским слушателям слишком «приторной».