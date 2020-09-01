Врач-офтальмолог предупредила о вреде синего свечения экрана смартфона

Москва, 1 сентября. Врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Марина Царегородцева предупредила о вреде синего цвета, излучаемого экраном смартфона или монитором компьютера.

По ее словам, синий цвет является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Эксперт призвала снизить влияние синего на глаза. По словам Царегородцевой, для того, чтобы это сделать, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками.

Врач-офтальмолог привела в пример использование кремов от загара для защиты кожи от попадания ультрафиолетовых лучей. Важно заботиться и о сетчатке глаза, пояснила Марина Царегородцева. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра», — отметила специалист.

Она добавила, что уменьшить воздействие синего цвета на глаза можно и с помощью специальных программ регулировки яркости.

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