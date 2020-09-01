Названа причина смерти писателя Крапивина

Екатеринбург, 1 сентября. Причиной смерти известного советского и российского детского писателя Владислава Крапивина стало не выдержавшее сердце. Об этом сообщила невестка писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

«Ему стало хуже, его перевели в реанимацию, но не спасли. Сердце не выдержало», — рассказала она порталу E1.RU.

В июле Владислава Крапивина госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга с подозрением на инсульт и коронавирус. С помощью КТ медики выявили у писателя пневмонию с поражением 25% легких. 7 августа Крапивина выписали, однако его невестка утверждает, что состояние писателя при этом было значительно хуже, чем до госпитализации.

Затем состояние Крапивина снова ухудшилось, и его опять положили в больницу. Писателю провели операцию нам ноге. После этого состояние Крапивина постоянно менялось, и писателя несколько раз переводили из обычной палаты в реанимацию и обратно. Владислав Крапивин скончался ранним утром 1 сентября. Ему был 81 год.

Как рассказал сын Крапивина Алексей, перед смертью у его отца обострились все диагнозы.

«Последние трое суток мы с братом дежурили у отца в больнице», — сообщил мужчина.

По словам Алексея, в последние дни жизни писатель в основном спал и иногда просил воды. Также сын писателя похвалил врачей, отметив, что сделать уже ничего было нельзя.