Самая красивая женщина мира вышла на улицу в прозрачном боди

Нью-Йорк, 1 сентября. Супермодель Белла Хадид, которую ранее пластические хирурги назвали самой красивой женщиной мира, вышла на улицу в прозрачном боди. Знаменитость прогулялась в откровенном наряде по Нью-Йорку.

Снимки Хадид появились в Instagram-аккаунте Just Jared. Для выхода в свет 23-летняя модель выбрала костюм бренда Nensi Dojaka, состоящий из черных брюк и прозрачного боди. На снимках можно заметить, что белье Хадид решила не надевать. Образ самая красивая женщина мира дополнила босоножками на каблуках марки By Far с золотой цепью и крупными серьгами в виде колец. Кроме того, Хадид подобрала медицинскую маску в цвет наряда.

Пользователи Instagram не смогли оставить без внимания новые снимки модели. Далеко не всем поклонникам понравился столь вызывающий наряд.

«Выглядит так, будто она сама его сшила», — раскритиковала образ модели asyakova.

«Отвратительный наряд!» — написала samthehidalgo.

«Люблю Беллу, но этот наряд мне не нравится», — прокомментировала me_di_saaa.

«У звезд есть все деньги мира, но они одеваются будто бедняки», — отметила amberlayned.

Кроме того, поклонники супермодели обратили внимание, что она просто держит маску в руках, прикрывая лицо. Пользователи Instagram считают, что Хадид нужно разъяснить, как именно правильно пользоваться защитными средствами.

Ранее Белла Хадид снялась обнаженной для рекламы. Снимки восхитили поклонников супермодели.