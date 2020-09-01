Автоэксперт назвал несколько способов, как спасти авто от ржавчины

Москва, 1 сентября. Для того, чтобы сохранить кузов автомобиля как можно дольше, владельцу не стоит игнорировать первые признаки появления ржавчины. Тем не менее, существует несколько «народных» и более продвинутых способов, как можно бороться с коррозией корпуса авто.

Как поясняют специалисты, лучше всего не допускать развития ржавчины и тщательно ухаживать за автомобилем. В таком случае лучшей защитой станет мойка машины, желательно три-четыре раза в месяц. При этом рекомендуется использовать специальные автошампуни и иные средства.

В особенности за автомобилем стоит ухаживать зимой, во время использования реагентов и высокой влажности. Также автовладельцам советует чаще осматривать корпус и днище машины. Кроме того, после покупки желательно провести антикоррозийную обработку несмотря на то, что данная защита предусмотрена на заводе.

По словам экспертов, в стыках и точках сварки все равно может образовываться коррозия, способная привести к пагубным последствиям. Для обработки подойдет любой антикоррозийный препарат или же антигравийная пленка, которая защитит дно автомобиля от попадания воды и, как следствие, от ржавчины.

Хорошим способом защиты также будет применение электричества и химии. Например, при помощи «жертвенных протекторов», которые представляют собой пластинки из цинка, алюминия или меди. Они крепятся ко дну автомобиля и подключаются к питанию. В результате химического процесса они будут окисляться, а менее активный метал автомобиля наоборот восстанавливаться.

Также можно прибегнуть к помощи протекторных анодов из графита или магнетита. Как сообщает «Российская газета», не стоит забывать про традиционный способ защиты при помощи металлического гаража. Он также может выступать в качестве анода и сохранять авто от коррозии. Достаточно подать на кузов отрицательный потенциал, а на стены положительный.

Для борьбы с ржавчиной рекомендуется использовать преобразователи, например «Eltrans». Или же вновь воспользоваться традиционным способом, смешав воду, лимонную и щавелевую кислоту. Полученный раствор нанести на ржавчину и через пару часов зачистить щеткой.