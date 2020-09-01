Рудова в ярком бикини похвасталась идеальным телом и шокировала соседей

Москва, 1 сентября. Популярная российская актриса Наталья Рудова порадовала поклонников новым снимком в Instagram. Звезда в ярком бикини похвасталась идеальным телом.

На снимке Рудова предстала перед подписчиками в розовом купальнике, шляпе и в полупрозрачной рубашке. Оказалось, что в таком образе актриса загорает у себя во дворе.

«Соседи чуть в шоке, но когда мне это мешало», — написала знаменитость под фото.

Подписчики актрисы пришли в восторг от нового снимка. В комментариях пользователи Instagram оставили множество комплиментов и смайликов с сердечками.

«Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!» — написала dia_natitova.

«У меня слов нет, Наталья, что ты делаешь со мной?» — прокомментировал demid3700.

«Душа и тело. Необыкновенная!» — восхитилась koshkamudraja.

«Огнище!» — похвалила фото lubovnavek.

Однако не все фанаты Рудовой оценили новый снимок актрисы. Некоторым подписчикам фото показалось слишком откровенным.

«Без обид! Вы актриса или нет? Раньше актрис не то, что голой представить, а рядом постоять страшно и волнительно было! А теперь…» — написала runia726.

Отметим, что новым фото Рудова в очередной раз развеяла слухи о беременности. Ранее 37-летняя актриса сфотографировалась с округлившимся животом, из-за чего поклонники решили, что она в положении. Рудова призналась, что просто плотно поела, однако после появления слухов все же решила заняться фигурой.