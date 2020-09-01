ООН запросила дополнительные сведения о водоснабжении Крыма

Москва, 1 сентября. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о перекрытии украинской стороной поставок воды по Северо-Крымскому каналу и водоснабжении Крыма. Об этом со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую сообщает РИА Новости.

Парламентарий в конце мая направила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение с призывов осудить действия украинских властей, перекрывших поставку в Крым пресной воды. Поклонская также просила принять меры для возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон депутат получила спустя три месяца.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — заявила Поклонская.

Парламентарий отметила, что она уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения необходимых для дальнейшего взаимодействия с организацией сведений.

Ранее глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что вода, которая может поставляться в Крым из Украины, представляет опасность для населения полуострова.

Водоснабжение полуострова прекратилось в 2014 году, после того как жители Крыма в результате референдума высказались за присоединение Крыма к России. Решение о референдуме было принято после государственного переворота на Украине в начале 2014 года.