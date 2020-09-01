На Украине русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения

Москва, 1 сентября. С нового учебного года на Украине все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, обязаны перейти на украинский язык обучения. Соответствующую норму предусматривают несколько принятых в разное время украинских законов.

С 1 сентября в школах на Украине начнут действовать три модели изучения украинского языка. Согласно первой, для не имеющих государства и не проживающих в своей языковой среде коренных народов наряду с основательным изучением украинского языка заложено обучение на их языке с первого до 11-го (12-го) класса.

Для школ с обучением на относящемся к языкам Евросоюза языке национальных меньшинств предусмотрена вторая модель. Ее применение будет зависеть от речевой среды и языковой группы. По этой модели наряду с изучением государственного на родном языке дети будут учиться в начальной школе. С пятого класса преподаванию на украинском языке в году должно отводиться не менее 20% предметов. В девятом классе их доля не должна быть менее 40%, в старшей школе — не менее 60%.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин в стране, в том числе русскоязычных. Преподавание в начальной школе для них будет вестись на родном языке вместе с изучением украинского, на государственном языке с пятого класса читаться будет не менее 80% предметов.

Верховная рада Украины осенью 2017 года приняла закон «Об образовании», которым языком образовательного процесса в учебных заведениях назван только государственный (украинский) язык. Классы с преподаванием на языках национальных меньшинств с 2018 года остались только в младшей школе. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» бывший президент Украины Петр Порошенко подписал за пять дней до истечения своих полномочий — 15 мая 2019 года.

Ранее экс-депутат Верховной рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане страны остались за гранью парадигмы, поэтому им следует покинуть Украину, сообщает газета «Известия». Парламентарий назвала бытовым штампом «русскоязычное население» страны.