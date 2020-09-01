Охлобыстин раскрыл секреты нового шоу с Асмус

Москва, 1 сентября. В новом проекте телеканала ТНТ «Золото Геленджика» примут участие телеведущий Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус. Кроме того, одну из ролей будет играть комик Тимур Родригез, а формат всего шоу будет основан на японском телепроекте.

На сегодняшний день известно, что Охлобыстин станет «владельцем» парка развлечений, расположенного на берегу моря. Его гостям предстоит пройти семь испытаний, а главным призом станет килограмм золота. Кристина Асмус будет играть помощницу Охлобыстина, а Родригез — проводника, который будет помогать гостям ориентироваться внутри парка.

Как пояснили создатели, новый формат основан на одном из японских шоу. Однако ведущие в российской версии будут из выпуска в выпуск менять образы. Вдохновением для создания парка «Золото Геленджика» послужил фестиваль Burning Man в штате Невада, сообщает Lenta.ru.

Напомним, ранее в одном из своих интервью Охлобыстин рассказал, почему вступился за актрису Кристину Асмус, которая развелась с юмористом Гариком Харламовым. Актер также признался, что восхищается Асмус, с которой он долгое время работал над сериалом «Интерны». По его словам, девушка всего добилась в жизни сама, «дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане».