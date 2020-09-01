Скончался знаменитый российский писатель Владислав Крапивин

Свердловск, 1 сентября. Знаменитый советский и российский детский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник утром. Он умер в Свердловской областной клинической больнице №1. Об этом сообщили родственники Крапивина.

Писатель был госпитализирован в медучреждение повторно после лечения пневмонии. По словам невестки писателя Ларисы Крапивиной, автора не стало в 06.40.

«Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», — сообщила она ТАСС.

Владиславу Крапивину был 81 год. Он более 50 лет профессионально занимался литературой. Среди его главных произведений выделяют книги «Оруженосец Кашка» (1965), «Бегство рогатых викингов» (1969), «Ковер-самолет» (1975), «Сказки Севки Глущенко» (1982) и другие.