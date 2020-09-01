Эксперт рассказал о пользе грибов шиитаке

Москва, 1 сентября. Главный редактор журнала «Школа грибоводства» Александр Хренов рассказал, как грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний. О пользе продукта эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам Хренова, во всех грибах содержится много витаминов и аминокислот. Но грибы шиитаке, употребление которых в пищу распространено в Японии и Китае, особенно полезны, так как укрепляют иммунитет.

Специалист рассказал, что только в Китае выращивают порядка 10 миллионов тонн таких грибов. Их едят каждую неделю в каждой китайской семье. В Японии грибы шиитаке используют для создания антираковых препаратов.

«У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный», — заявил Хренов.

В России грибы шиитаке не настолько популярны из-за высокой цены. Эксперт отметил, что на всю страну приходится лишь несколько мест, где выращивают грибы шиитаке, остальное привозят из-за границы. Но из-за высокой ценности этого продукта ситуация постепенно меняется.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что лесные грибы на самом деле не приносят никакой пользы человеческому организму, так как в них содержится крайне небольшое количество нужных человеку элементов.