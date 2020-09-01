Таюрская оказалась жертвой травли после слов о разводе Ильича из Little Big

Москва, 1 сентября. Вокалистка популярной группы Little Big Соня Таюрская оказалась в центре скандала после новости о том, что второй фронтмен группы, Илья Прусикин, разводится с женой. Многие фанаты предположили, что поводом для расставания могла стать именно Таюрская.

Накануне Прусикин и его супруга, певица Ирина Смелая опубликовали совместное видеообращение, в котором официально объявили о разводе. Расстаться они решили после четырех лет совместной жизни. При этом музыканты пояснили, что данное решение было не спонтанным. Проблемы в семье копились давно. Прусикин также подчеркнул, что строить семейную жизнь на расстоянии оказалось невозможно, а последние годы именно в таком формате жила пара из-за напряженного графика работы.

В этот же день вторая вокалистка Little Big Соня Таюрская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, в подписи под которой написала: «Очень скучаю по концертам! Сейчас бы в тур». Многие из поклонников восприняли ее слова как неоднозначный намек.

«Вы — разлучница», «Вот Сонька, вот провокаторша. Надеюсь, что ты была готова к происходящему, когда выкладывала пост… В любом случае, держись», «Если не хочешь, чтобы люди про тебя сплетничали, скажи честно: из-за тебя или нет он ее бросил?», «Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого?», «Надеюсь, это шутка…» — пишут фанаты музыкальной группы.

В комментариях также многие высказались в поддержку Таюрской, посоветовав другим не «додумывать сплетни».