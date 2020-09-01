В Роспотребнадзоре рассказали о графике школьных каникул

Москва, 1 сентября. Каникулы у российских школьников будут проходить по ранее запланированным школами графикам. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

«Каникулы будут по тем графикам, которые школы планировали ранее. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — отметили в пресс- службе ведомства.

В школах с началом учебного года организуют график начала уроков, который позволит избежать скопления детей. Также в разное время будут организованы у классов приемы пищи и перемены. На входе в школу организуют термометрию, учеников с признаками респираторных заболеваний не допустят к урокам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что школы и другие образовательные учреждения перейдут на удаленный режим работы, если вновь будет наблюдаться массовая вспышка заболеваемости.